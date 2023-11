IND vs NZ: अगर भारत-न्यूजीलैंड मुक़ाबले में हुई बारिश, तो ऐसे चुना जाएगा विजेता, जानें मुंबई की पिच और मौसम का हाल

IND vs NZ: अगर भारत-न्यूजीलैंड मुक़ाबले में हुई बारिश, तो ऐसे चुना जाएगा विजेता, जानें मुंबई की पिच और मौसम का हाल

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Nov 15, 2023 09:31:50 am

यह दूसरी बार है जब दोनों टीमें विश्व कप सेमीफाइनल में एक-दूसरे से भिड़ेंगी। इससे पहले 2019 विश्व कप में न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रन से हराकर विश्व कप से बाहर कर दिया था। जानिए अगर यह मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ जाता है तो फिर फाइनल में कौनसी टीम पहुंचेगी।

India vs New Zealand, Semi-Final, World cup 2023 Pitch and weather report: वर्ल्ड कप 2023 का पहला सेमी-फाइनल मुक़ाबला मेजबान भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुक़ाबले में दोनों टीमें बिना किसी रुकाव के पूरा मैच खेलना चाहेंगी। वर्ल्ड कप 209 में भी दोनों टीमों के बीच सेमी-फाइनल मुक़ाबला खेला गया था। लेकिन उस मुक़ाबले में बारिश ने खलल डाला था। ऐसे में क्या इस बार भी मौसम मैच का मज़ा किरकिरा करेगा? और अगर बारिश के चलते मैच रद्द हो जाता है तो किसे फ़ाइनल का टिकट मिलेगा। आइए जानते हैं इस खबर के माध्यम से।