IND vs NZ: दुबई में तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर या बारिश डालेगी खलल? पढ़ें पिच और मौसम का हाल

IND vs NZ: टी20 क्रिकेट में न्यूजीलैंड हमेशा भारत पर हावी रही है। दोनों देशों के बीच 2009 से अब तक 13 मैच खेले गए हैं। इसमें न्यूजीलैंड को 9 और भारत ने मात्र 4 मैच जीते हैं।

नई दिल्ली•Oct 04, 2024 / 10:06 am• Siddharth Rai

India vs New Zealand, Women’s T20 World Cup 2024, Pitch and Weather report: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का चौथा मुक़ाबला भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेला जाएगा। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले के माध्यम से भारत अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा। दोनों टीमों के बीच वर्ल्ड कप में चार साल बाद मुकाबला खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुआई में भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में जीत की हैट्रिक बनाने के लिए उतरेगी। तो आइए इस मुक़ाबले से पहले जानते हैं दुबई की पिच और मौसम का हाल –

दुबई के मौसम का हाल –

दुबई में साल भर गर्मी पड़ती है। यहां का तापमान 34 डिग्री से 35 डिग्री के बीच रहेगा। गर्मी के साथ-साथ खिलाड़ियों को ह्यूमिडिटी से भी परेशानी हो सकती है। आसमान में बारिश के बादल नहीं होने की संभावना है। पिच रिपोर्ट –

इस मैदान पर अब तक सिर्फ 5 महिला टी20 मैच खेले गए हैं। इन पांच मैचों में पहली पारी का औसतन स्कोर 95 रन है। यहां गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां खेले गए सभी टी20 मैचों में अब तक सिर्फ दो पारियों को छोड़कर, अन्य किसी भी पारी में स्कोर 100 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया है। गेंदबाजों में यहां जितनी मदद तेज गेंदबाजों को मिलेगी, उतनी ही मदद स्पिनर्स को भी मिलने वाली है। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत : हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यस्तिका भाटिया, जेमिमा रोड्रिग्ज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), पूजा वस्त्राकर, दीप्ति शर्मा, राधा यादव, श्रेयांका पाटिल और रेणुका सिंह। न्यूजीलैंड : सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इजी गेज, ली ताहुहु, मौली पेनफोल्ड, ईडन कार्सन और फ्रैन जोनास।