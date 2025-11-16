IND vs SA: ईडन गार्डन्स में कभी चेज़ नहीं हुए 124 रन, क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ पांच बार जीती है लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम, देखें रिकॉर्ड

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे दिन पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रन पर ऑलआउट हुई और उसने भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और उसने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए हैं। मार्को यानसेन ने पहले यशस्वी को खाता खोले बिना आउट किया और फिर केएल राहुल को भी पवेलियन की राह दिखाई। भारत ने लंच ब्रेक तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 10 रन बनाए हैं और उसे अभी 114 रन और बनाने हैं। क्रीज पर वाशिंगटन सुंदर पांच और ध्रुव जुरेल चार रन बनाकर मौजूद हैं।