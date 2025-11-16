Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA: ईडन गार्डन्स में कभी चेज़ नहीं हुए 124 रन, क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ पांच बार जीती है लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम, देखें रिकॉर्ड

ईडन गार्डन्स की पिच जमकर टर्न हो रही है और स्पिनर लगातार बल्लेबाजों पर हावी हो रहे हैं। ऐसे में इस लक्ष्य को पाना आसान नहीं होगा। हालांकि रिकॉर्ड पर नज़र डाली जाये तो आज तक ईडन गार्डन्स में कभी किसी टीम ने 124 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। ऐसे में अगर टीम इंडिया इसे हासिल कर लेती है तो इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा सफल रन-चेज होगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 16, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला टेस्ट कोलकाता में खेला जा रहा है। (photo - EspnCricInfo)

India vs South Africa 1st, Highest successful run chase: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी है। दक्षिण अफ्रीका ने कप्तान तेम्बा बावुमा की संघर्ष भरे अर्धशतक की मदद से दूसरी पारी में 153 रन बनाए और भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा है। देखने में यह लक्ष्य बेहद छोटा है, लेकिन ईडन गार्डन्स की परिस्थितियों के हिसाब से इसे पाना भारतीय टीम के लिए आसान नहीं होगा।

आसान नहीं है ईडन गार्डन्स में रन चेज़

ईडन गार्डन्स की पिच जमकर टर्न हो रही है और स्पिनर लगातार बल्लेबाजों पर हावी हो रहे हैं। ऐसे में इस लक्ष्य को पाना आसान नहीं होगा। हालांकि रिकॉर्ड पर नज़र डाली जाये तो आज तक ईडन गार्डन्स में कभी किसी टीम ने 124 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। ऐसे में अगर टीम इंडिया इसे हासिल कर लेती है तो इस मैदान पर अब तक का सबसे बड़ा सफल रन-चेज होगा।

21 साल पहले भारत ने ही किया था सबसे बड़ा चेज़

भारत ने नवंबर 2004 में 117 रनों का लक्ष्य इस मैदान में हाइसल किया था। जिसमें इरफान पठान और युवराज सिंह की अहम भूमिका थी। यह इस मैदान में अबतक का सबसे बड़ा चेज़ था। कोलकाता में चेज करना आसान नहीं है, 1934 से अब तक 30 मौकों में सिर्फ पांच टीमों ने ही सफलतापूर्वक अपना लक्ष्य हासिल किया है।

ईडन गार्डन्स में टेस्ट में सबसे बड़े सफल रन-चेज

भारत vs दक्षिण अफ्रीका, लक्ष्य: 117 – नवंबर 2004
भारत vs इंग्लैंड, लक्ष्य: 79 – जनवरी 1993
इंग्लैंड vs भारत, लक्ष्य: 41 – दिसंबर 2012
ऑस्ट्रेलिया vs भारत, लक्ष्य: 39 – दिसंबर 1969
इंग्लैंड vs भारत, लक्ष्य: 16 – जनवरी 1977

मैच का हाल

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरे दिन पहले सत्र का खेल समाप्त हो गया है। दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 153 रन पर ऑलआउट हुई और उसने भारत के सामने 124 रनों का लक्ष्य रखा है। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही है और उसने दोनों सलामी बल्लेबाजों के विकेट गंवा दिए हैं। मार्को यानसेन ने पहले यशस्वी को खाता खोले बिना आउट किया और फिर केएल राहुल को भी पवेलियन की राह दिखाई। भारत ने लंच ब्रेक तक दूसरी पारी में दो विकेट पर 10 रन बनाए हैं और उसे अभी 114 रन और बनाने हैं। क्रीज पर वाशिंगटन सुंदर पांच और ध्रुव जुरेल चार रन बनाकर मौजूद हैं।

India vs South Africa Test Series 2025

Published on:

16 Nov 2025 12:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA: ईडन गार्डन्स में कभी चेज़ नहीं हुए 124 रन, क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ पांच बार जीती है लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम, देखें रिकॉर्ड

