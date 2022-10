IND vs SA: दूसरा टी20 जीत इतिहास रचना चाहेगा भारत, जानें कब कहां और कैसे देखें मैच

नई दिल्ली Updated: October 02, 2022 11:28:24 am

India vs South Africa 1st T20 Live Streaming, Telecast: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुक़ाबला आज गुवाहाटी के बर्सपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत इस मैच को जीतकर सीरीज में कब्जा जमाना चाहेगा। अगर वह ऐसा कर लेता है तो टी20 क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वह अपने घर पर दक्षिण अफ्रीका से सीरीज जीतेगा। आइये जानते हैं आप इस सीरीज के मैच कब कहां और कैसे देख सकते हैं

कब होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 2 अक्टूबर यानी रविवार को खेला जाएगा।



कहां होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच गुवाहाटी के बर्सपारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।



कब शुरू होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला?

भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा। टॉस शाम 6.30 बजे होगा।



कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा मैच?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका टी-20 सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।



फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं। संभावित प्लेइंग इलेवन-

भारत - रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और युजवेंद्र चहल। दक्षिण अफ्रीका- टेंबा बावुमा (कप्तान), क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीज़ा हेन्ड्रिक्स, रीली रोसो, एडन मार्करम, डेविड मिलर, ड्वेन प्रिटोरियस, तबरेज़ शम्सी, एनरिक नॉर्टजे, कगीसो रबाडा और लुंगी नगिदी। पढ़ना जारी रखे

