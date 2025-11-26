IND vs SA 2nd Test Tea: ऐतिहासिक जीत की ओर दक्षिण अफ्रीका, चाय तक भारत 90/5, हार्मर ने झटके चार विकेट

अगले ही ओवर में हार्मर की गेंद कुलदीप के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में गई, लेकिन मार्करम से कैच छूट गया। पारी के 24वें ओवर में भारत को दो झटके लगे। साइमन हार्मर ने इस ओवर में पहले कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड किया और फिर ध्रुव जुरेल को एडेन मार्करम के हाथों स्लिप में कैच आउट कराया। कुलदीप पांच रन बना सके। वहीं, जुरेल ने दो रन बनाए। भारत को 58 के स्कोर पर पांचवां झटका लगा। कप्तान पंत 13 रन बनाकर हार्मर के शिकार बने। यह हार्मर की चौथी सफलता रही।