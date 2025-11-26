Patrika LogoSwitch to English

IND vs SA 2nd Test Tea: ऐतिहासिक जीत की ओर दक्षिण अफ्रीका, चाय तक भारत 90/5, हार्मर ने झटके चार विकेट

चायकाल तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। भारत को जीत के लिए अब भी 459 रनों की जरूरत है। क्रीज़ पर साई सुदर्शन 14 रन और रवींद्र जडेजा 23 रन बनाकर नाबाद हैं।

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 26, 2025

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है (Photo - BCCI/X)

India vs South Africa, 2nd Test day 5 Tea: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के पांचवे दिन का पहला सेशन समाप्त हो गया है। इस सेशन में दक्षिण अफ्रीकी स्पिनर साइमन हार्मर भारतीय बल्लेबाजों पर पूरी तरह से हावी नज़र आए। इस सेशन में 31 ओवर फेंके गए, 63 रन आए और तीन विकेट भी गिरे।

चायकाल तक भारत का बुरा हाल

चायकाल तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में पांच विकेट पर 90 रन बना लिए हैं। भारत को जीत के लिए अब भी 459 रनों की जरूरत है। वहीं दक्षिण अफ्रीका को मात्र पांच विकेट झटकने हैं। क्रीज़ पर साई सुदर्शन 14 रन और रवींद्र जडेजा 23 रन बनाकर नाबाद हैं। दक्षिण अफ्रीका पहले ही सीरीज में 1-0 से आगे है और हार की स्थिति में एक और क्लीन स्वीप हो सकता है।

भारतीय खिलाड़ियों को मिले जीवनदान

भारत ने चौथे दिन के स्कोर 27 रन पर दो विकेट के आगे भारत ने खेलना शुरू किया। भारतीय बल्लेबाज कुलदीप यादव और साई सुदर्शन को पांचवें दिन शुरुआती घंटे में ही जीवनदान मिले। भारतीय पारी के 19वें ओवर में मार्को यानसेन की गेंद पर बल्ले का किनारा लेकर गेंद विकेटकीपर वेरेन के हाथों में गई, लेकिन यानसेन ओवरस्टेप कर गए और गेंद नो बॉल हो गई। इस तरह सुदर्शन बच गए।

हार्मर ने एक ही ओवर में झटके दो विकेट

अगले ही ओवर में हार्मर की गेंद कुलदीप के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में गई, लेकिन मार्करम से कैच छूट गया। पारी के 24वें ओवर में भारत को दो झटके लगे। साइमन हार्मर ने इस ओवर में पहले कुलदीप यादव को क्लीन बोल्ड किया और फिर ध्रुव जुरेल को एडेन मार्करम के हाथों स्लिप में कैच आउट कराया। कुलदीप पांच रन बना सके। वहीं, जुरेल ने दो रन बनाए। भारत को 58 के स्कोर पर पांचवां झटका लगा। कप्तान पंत 13 रन बनाकर हार्मर के शिकार बने। यह हार्मर की चौथी सफलता रही।

संबंधित विषय:

India vs South Africa Test Series 2025

Updated on:

26 Nov 2025 11:31 am

Published on:

26 Nov 2025 11:12 am

IND vs SA 2nd Test Tea: ऐतिहासिक जीत की ओर दक्षिण अफ्रीका, चाय तक भारत 90/5, हार्मर ने झटके चार विकेट

