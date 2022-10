IND vs SA: भारत के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका, जानें कब कहां और कैसे देख सकते हैं तीसरा वनडे मैच

IND vs SA: भारत के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका, जानें कब कहां और कैसे देख सकते हैं तीसरा वनडे मैच

India vs South Africa 3rd ODI Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही तीन मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुक़ाबला बुधवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का बड़ा मौका है। अगर भारत यह मैच जीत जाता है तो 12 साल बाद दक्षिण अफ्रीका को अपने घर पर हराएगा। लेकिन भारत अगर आज हार जाता है तो वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम घर में लगातार दूसरी सीरीज गंवाएगी। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने 2015 में भारत की धरती पर पांच मैचों की सीरीज 3-2 से जीती थी।

कब होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच?

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 11 अक्टूबर यानी बुधवार को खेला जाएगा।



कहां होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा।



कब शुरू होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला?

भारत और दक्षिण अफ्रीका का मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। टॉस 1.00 बजे होगा।



कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा मैच?

भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका वनडे सीरीज के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।



फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?

इस मैच की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में डिज्नी प्लस हॉटस्टार एप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं। दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: शिखर धवन (कप्तान), शुभमन गिल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आवेश खान। दक्षिण अफ्रीका: यानेमन मलान, क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम, हेनरिच क्लासेन, डेविड मिलर, वेन पार्नेल, केशव महाराज (कप्तान), ब्योर्न फोर्चूइन, कगिसो रबाडा, एनरिच नोर्त्जे। पढ़ना जारी रखे

