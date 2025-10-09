Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

IND vs SA Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाईवोल्टेज मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

Womens World Cup 2025, When and where to watch: महिला वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 09, 2025

महिला वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मुक़ाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा (Photo - BCCI)

India Women vs South Africa Women Live Streaming: महिला वर्ल्ड कप 2025 का 10वां मुक़ाबला भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। विशाखापत्तनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच को जीत भारत अंक तालिका के टॉप पर जाना चाहेगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका इस मैच को जीत टॉप 4 में जगह बनाना चाहेगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आप कब, कहां और कैसे फ्री में मुक़ाबले देख सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: कब खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुक़ाबला?
Women’s World Cup 2025 में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुक़ाबला गुरुवार यानि 9 अक्टूबर को खेला जाएगा।

Women’s World Cup 2025: कहां खेला जाएगा महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुक़ाबला?
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच यह मुक़ाबला विशाखापत्तनम के डॉ वाई एस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।

Women’s World Cup 2025: कब शुरू होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुक़ाबला?
भारत और दक्षिण मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3.00 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का टॉस 2.30 बजे होगा।

Women’s World Cup 2025: कौन से टीवी चैनल पर प्रसारित होगा महिला वर्ल्ड कप 2025 टूर्नामेंट?
महिला वर्ल्ड कप 2025 के प्रसारण का अधिकार स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के पास है। आप स्टार स्पोर्ट्स के अलग-अलग चैनल पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा देश की अन्य भाषाओं में कमेंट्री के साथ यह मैच देख सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: फोन या लैपटॉप पर कैसे देख सकते हैं लाइव मैच?
इस टूर्नामेंट की लाइव-स्ट्रीमिंग भारत में जियो हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकती है। इसके अलावा आप मैच से जुड़ी खबरें, लाइव अपडेट्स और रिकॉर्ड्स www.patrika.com पर भी पढ़ सकते हैं।

Women’s World Cup 2025: फ्री में कैसे देख सकते हैं भारत के मैच?
भारत के मैच आप DD स्पोर्ट्स में फ्री में देख सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Oct 2025 07:24 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs SA Live Streaming: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हाईवोल्टेज मुक़ाबला आज, जानें कब, कहां और कैसे फ्री में देखें मैच

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

‘मैं खेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन सलेक्शन…’: मोहम्मद शमी ने ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए नहीं चुने जाने पर तोड़ी चुप्पी

Mohammed Shami
क्रिकेट

IND vs WI 2nd Test: वेस्‍टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्‍ट में टीम इंडिया में 2 बड़े बदलाव तय! जानें कौन-कौन होगा बाहर

IND vs WI 2nd Test Team India Playing 11
क्रिकेट

‘हमारे सिस्टम में कैंसर है’, वेस्ट इंडीज के हेड कोच को आया गुस्सा, जानें ऐसा क्यों और किसके लिए कहा

IND vs WI (Photo-IANS)
क्रिकेट

रवींद्र जडेजा संन्यास से पहले टेस्ट क्रिकेट में हासिल कर लेंगे ये बड़ी उपलब्धि, पूर्व दिग्गज ने की भविष्यवाणी

Parthiv Patel prediction for Ravindra Jadeja
क्रिकेट

वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक के बाद फूटा पाकिस्तानी कप्तान का गुस्सा, अपनी इन खिलाडि़यों के सिर फोड़ा ठीकरा

AUS W vs PAK W Match Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.