INDW vs NZW 3rd ODI live Streaming: टीम इंडिया सीरीज पर करेगी कब्जा या न्यूजीलैंड मारेगी बाजी? जानें कहां देखें लाइव मैच

भारत की बल्लेबाजी चिंता का विषय न्यूजीलैंड महिला क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज के दोनों मुकाबलों में भारतीय बल्लेबाजी चिंता का विषय बनी हुई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दोनों ही मुकाबलों ने किसी भारतीय बल्लेबाज ने अर्द्धशतक नहीं जड़ा है। पहले वनडे मैच में गेंदबाजों ने भारतीय टीम को 59 रन से जीत दिलाई थी। ऐसे में सीरीज के निर्णायक मुकाबले में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा और तेजल हसबनीस पर बल्ले से अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव होगा। वहीं दूसरी ओर पिछले मुकाबले में अनुभवी सूजी बेट्स (58) और कप्तान सोफी डिवाइन (79) की आकर्षक बल्लेबाजी की बदौलत न्यूजीलैंड को मनोबल बढ़ाने वाली जीत नसीब हुई थी। आइए तीसरे वनडे मुकाबले संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर डालते हैं एक नजरः

INDW vs NZW के बीच तीसरा वनडे कब और किस समय खेला जाएगा? India Women और New Zealand Women के बीच तीसरा वनडे मैच 29 अक्टूबर 2024 को भारतीय समयानुसार दोपहर 1ः30 बजे खेला जाएगा।

INDW vs NZW के बीच तीसरा वनडे मैच कहां खेला जाएगा? India Women और New Zealand Women के बीच तीसरा वनडे मैच गुजरात के अहमदाबाद स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। India W vs New Zealand W के बीच मैच कहां देख सकते हैं? INDW vs NZW के बीच मुकाबले को टीवी पर स्पोर्ट्स 18 नेटवर्क जबकि jiocinema के ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रिमिंग देख सकते हैं।

दोनों टीमें इस प्रकार हैं भारत- हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), शेफाली वर्मा, डी हेमलता, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर), उमा छेत्री (विकेटकीपर), सयाली सतगारे, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह ठाकुर, तेजल हसबनीस, साइमा ठाकोर, प्रिया मिश्रा, राधा यादव, श्रेयंका पाटिल।

न्यूजीलैंड– सोफी डिवाइन (कप्तान), सूजी बेट्स, एडेन कार्सन, लॉरेन डाउन, इजी गेज (विकेटकीपर), मैडी ग्रीन, ब्रुक हॉलिडे, पॉली इंगलिस (विकेटकीपर), फ्रान जोनास, जेस केर, एमेली केर, मौली पेनफोल्ड, जॉर्जिया प्लिमर, हन्ना रोवे, ली ताहुहु।