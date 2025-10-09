इंग्लैंड में इस भारतीय बल्लेबाज पर लगा था मोजे चुराने का आरोप, फिर डेब्यू में खेली शानदार पारी, पढ़ें पूरा किस्सा

1974 में भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड दौरे पर थी। क्रिकइंफो के अनुसार, इस दौरे से पहले सुधीर नायक लंदन के मशहूर मार्क्स एंड स्पेंसर स्टोर गए थे। वहां उन पर मोज़े चुराने का आरोप लगा। सुधीर ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया, लेकिन यह मामला तूल पकड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय टीम के मैनेजर हेमू अधिकारी इस मामले को और तूल देने के मूड में नहीं थे। उन्होंने सुधीर को सलाह दी कि इस गलती को स्वीकार कर लिया जाए ताकि मामला शांत हो।