रोहित-विराट के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी ने लिया संन्यास, 36 साल की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स को कहा अलविदा

Piyush Chawla: इंडियन प्रीमियर लीग इतिहास में तीसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले लेग स्पिनर ने इंस्टाग्राम पर एक आधिकारिक बयान जारी करके अपने फैसले की घोषणा की।

भारत•Jun 06, 2025 / 03:40 pm• satyabrat tripathi

Piyush Chawla (Photo Credit: IANS)

Piyush Chawla announces retirement from all forms of Cricket: भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे से पहले जहां रोहित शर्मा और विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया था, वहीं अब एक और भारतीय क्रिकेट ने संन्यास का ऐलान कर दिया है। दरअसल, 36 वर्षीय भारतीय लेग स्पिनर पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। करीब दो दशक लंबे करियर के बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस फैसले की जानकारी दी। इसके बाद उन्होंने अपने इस फैसले के बारे में बात भी बात है।