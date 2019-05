विराट कोहली ने गुरुग्राम में डाला वोट, आम लोगों के साथ लाइन में लग किया इंतजार

नई दिल्ली। नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव के छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों पर आज मतदान किया जा रहा है। सातों राज्यों में बड़ी-बड़ी हस्तियां वोट डालने के लिए घरों से निकल चुकी हैं। इस बीच टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने भी गुरुग्राम में वोट डाल दिया है।

भाई विकास कोहली के साथ विराट ने किया मतदान

विराट कोहली ने गुरुग्राम के द पाइन क्राइस्ट स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाला। वोट डालने के लिए विराट कोहली अपने भाई विकास कोहली के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंचे। यहां उन्होंने आम लोगों के बीच लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया और उसके बाद मतदान किया।

लोगों से की वोट डालने की अपील

वोट डालने के बाद विराट कोहली ने ट्विटर हैंडल से अपनी एक फोटो भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लोगों से मतदान करने की अपील की है। कोहली ने कहा है कि लोग अपने घरों से बाहर निकलें अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको बता दें कि चुनाव शुरु होने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विराट कोहली से ये अपील की थी कि वो खुद तो वोट डालें ही, साथ लोगों को वोट डालने के लिए अपील करें।

किस राज्य की कितनी सीटों पर हो रहा है मतदान

बता दें कि लोकसभा चुनाव के छठे चरण में सात राज्यों की 59 सीटों पर मतदान शुरू हो गया। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश और बिहार की 8-8, दिल्ली की सात और झारखंड की चार सीटों पर मतदान हो रहा है। इस चरण में 4.75 करोड़ महिलाओं सहित 10.17 करोड़ मतदाता 989 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।

Voting is your right and responsibility towards nation building. Go vote. @ecisveep #GotInked pic.twitter.com/DVHY1r4WnA