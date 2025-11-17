WTC Final Scenario: फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए अगले 10 टेस्ट में भारत को चाहिए कितनी जीत? जानिए पूरा गणित

वर्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी ऑस्ट्रेलिया 100 विनिंग प्रतिशत के साथ टॉप पर है। इसके बाद 66.67 विनिंग प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। नंबर-1 पायदान पर बैठे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने 3-3 टेस्ट खेले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं। भारत ज्यादा मैच खेलने के कारण अंकों में बाकी चारों टीम से आगे है, लेकिन विनिंग प्रतिशत की बात करें तो बाकी तीनों देश उससे बहुत आगे हैं। इसके चलते भारत के लिए मुश्किल बढ़ने जा रही है।