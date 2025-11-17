WTC Final Scenario: फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए अगले 10 टेस्ट में भारत को चाहिए कितनी जीत? जानिए पूरा गणित

WTC Final Scenario: भारत को घर पर जीतने होंगे सभी मुक़ाबले (Photo-ANI)
Indian Team WTC Final Scenario: कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से 30 रन से हारने के बाद अब भारतीय टीम के पास गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में 52 अंक और 54.17 विनिंग प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकिल में भारत के कुल 10 टेस्ट बचे हैं। ऐसे में अगर उन्हें फ़ाइनल में जगह बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा मुक़ाबले जीतने होंगे।
वर्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी ऑस्ट्रेलिया 100 विनिंग प्रतिशत के साथ टॉप पर है। इसके बाद 66.67 विनिंग प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। नंबर-1 पायदान पर बैठे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने 3-3 टेस्ट खेले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं। भारत ज्यादा मैच खेलने के कारण अंकों में बाकी चारों टीम से आगे है, लेकिन विनिंग प्रतिशत की बात करें तो बाकी तीनों देश उससे बहुत आगे हैं। इसके चलते भारत के लिए मुश्किल बढ़ने जा रही है।
|रैंक
|टीम
|M
|W
|L
|T
|D
|N/R
|PT
|PCT
|1
|Australia
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|36
|100.00
|2
|South Africa
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|24
|66.67
|3
|Sri Lanka
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|16
|66.67
|4
|India
|8
|4
|3
|0
|1
|0
|52
|54.17
ऐसे में अब भारत को घर में लगभग हर टेस्ट जीतना होगा। अब भारत को छह टेस्ट घर में खेलने हैं और चार टेस्ट विदेशी धरती पर खेलने हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका से बचा हुआ एक मैच और ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की सीरीज घर पर खेलेगा। वहीं श्रीलंका और न्यूजीलैंड में उसे दो - दो मैचों की सीरीज खेलनी है।
ऐसे बंटते हैं एक WTC चक्र में पॉइंट्स
ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा फॉर्म को देखकर, शीर्ष दो में जगह बनाने की यथार्थवादी कट-ऑफ इस चक्र में लगभग 64–68% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में भारत को कम से कम सात मुक़ाबले जीतने होंगे।
|पिछले 10 मैचों में जीत
|कुल अंक (Final Points)
|अंतिम प्रतिशत (Final PCT)
|5
|112
|51.85%
|6
|124
|57.41%
|7
|136
|62.96%
|8
|148
|68.52%
|9
|160
|74.07%
|10
|172
|79.63%
