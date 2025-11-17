Patrika LogoSwitch to English

WTC Final Scenario: फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए अगले 10 टेस्ट में भारत को चाहिए कितनी जीत? जानिए पूरा गणित

अब भारत को घर में लगभग हर टेस्ट जीतना होगा। अब भारत को छह टेस्ट घर में खेलने हैं और चार टेस्ट विदेशी धरती पर खेलने हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका से बचा हुआ एक मैच और ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की सीरीज घर पर खेलेगा। वहीं श्रीलंका और न्यूजीलैंड में उसे दो - दो मैचों की सीरीज खेलनी है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 17, 2025

WTC Final Scenario

WTC Final Scenario: भारत को घर पर जीतने होंगे सभी मुक़ाबले (Photo-ANI)

Indian Team WTC Final Scenario: कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका से 30 रन से हारने के बाद अब भारतीय टीम के पास गलती की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी है। भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) की अंक तालिका में 52 अंक और 54.17 विनिंग प्रतिशत के साथ चौथे स्थान पर है। मौजूदा डब्‍ल्‍यूटीसी साइकिल में भारत के कुल 10 टेस्‍ट बचे हैं। ऐसे में अगर उन्हें फ़ाइनल में जगह बनानी है तो ज्यादा से ज्यादा मुक़ाबले जीतने होंगे।

WTC फ़ाइनल के राह मुश्किल

वर्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अभी ऑस्ट्रेलिया 100 विनिंग प्रतिशत के साथ टॉप पर है। इसके बाद 66.67 विनिंग प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका दूसरे और तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। नंबर-1 पायदान पर बैठे ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने 3-3 टेस्ट खेले हैं, जबकि तीसरे नंबर पर मौजूद श्रीलंका ने 2 टेस्ट मैच खेले हैं। भारत ज्यादा मैच खेलने के कारण अंकों में बाकी चारों टीम से आगे है, लेकिन विनिंग प्रतिशत की बात करें तो बाकी तीनों देश उससे बहुत आगे हैं। इसके चलते भारत के लिए मुश्किल बढ़ने जा रही है।

WTC अंक तालिका कोलकाता टेस्ट के बाद

रैंकटीमMWLTDN/RPTPCT
1Australia33000036100.00
2South Africa3210002466.67
3Sri Lanka2100101666.67
4India8430105254.17

जीतने होंगे सारे घरेलू मैच

ऐसे में अब भारत को घर में लगभग हर टेस्ट जीतना होगा। अब भारत को छह टेस्ट घर में खेलने हैं और चार टेस्ट विदेशी धरती पर खेलने हैं। भारत दक्षिण अफ्रीका से बचा हुआ एक मैच और ऑस्ट्रेलिया से पांच मैचों की सीरीज घर पर खेलेगा। वहीं श्रीलंका और न्यूजीलैंड में उसे दो - दो मैचों की सीरीज खेलनी है।

ऐसे बंटते हैं एक WTC चक्र में पॉइंट्स

  • 18 टेस्ट मैच भारत को एक WTC फाइनल से दूसरे फाइनल के बीच खेलने होते हैं।
  • 216 पॉइंट्स इन 18 टेस्ट मैच में दोनों टीमों के लिए दांव पर लगे होते हैं।
  • 10 टेस्ट मैच अब इनमें से बचे हुए हैं, जिनसे 120 पॉइंट्स टीम इंडिया ले सकती है।
  • 00 ड्रॉ का रिजल्ट यदि इन 10 टेस्ट मैच में रहा तो भारत का फाइनल खेलना केवल जीत पर निर्भर है।

भारत को वास्तव में कितनी जीत चाहिए?

ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के मौजूदा फॉर्म को देखकर, शीर्ष दो में जगह बनाने की यथार्थवादी कट-ऑफ इस चक्र में लगभग 64–68% के बीच रहने की संभावना है। ऐसे में भारत को कम से कम सात मुक़ाबले जीतने होंगे।

  • भारत अगर 10 में से आठ टेस्ट जीत जाता है तो उसका विनिंग प्रतिशत 68.52% हो जाएगा, मतलब क्वालिफिकेशन लगभग पक्का हो जाएगा।
  • भारत अगर 10 में से 7 जीत मुक़ाबले जीत जाता है। वहीं दो मुक़ाबले 2 ड्रॉ रहते हैं और एक हार जाता है तो उसके 140 अंक होंगे और विनिंग प्रतिशत 64.81% रहेगा, तब भी भारत के पास फ़ाइनल में जाने का मौका होगा।
  • भारत अगर 10 में से 7 जीत जाता है। वहीं एक मुक़ाबला ड्रॉ होता है और वह 2 मैच हार जात है तो टीम के 140 पॉइंट्स हो जाएगे और विनिंग प्रतिशत 64.81% के साथ क्वालिफाई हो सकती है।
पिछले 10 मैचों में जीतकुल अंक (Final Points)अंतिम प्रतिशत (Final PCT)
511251.85%
612457.41%
713662.96%
814868.52%
916074.07%
1017279.63%

Published on:

17 Nov 2025 07:08 pm

