IPL 2020 : इस भूल के बाद Hardik Pandya हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल, फनी मीम वायरल

नई दिल्ली। बुधवर को आईपीएल 2020 के पांचवें मुकाबले में रोहित शर्मा जहां शानदार पारी की वजह से ट्विटर पर शाबाशी के पात्र बने वहीं हार्दिक पांड्या ( Hardik Pandya ) एक भूल की वजह से ट्रोल हुए। उनका ट्रोल होने का सिलसिला आज भी जारी है। इस बीच उनके फनी मीम्स भी ट्विटर व अन्य सेशल मीडिया प्लेटफार्मों पर खूब वायरल हो रहे हैं।

ट्विटर पर अचानक से हार्दिक पांड्या ट्रोल होने के पीछे उनका हिट विकेट आउट होना है। आईपीएम 2020 मैच के 19वें ओवर में मुंबई इंडियंस को पांचवां झटका हार्दिक पांड्या के रूप में उस समय लगा जब आंद्रे रसेल की गेंद पर हार्दिक पांड्या हिट विकेट हो गए। इसके बाद सबसे ज्यादा चर्चा हार्दिक पांड्या को लेकर हुई।

हिट विकेट होने से पहले हार्दिक पांड्या ने 13 गेंद में 18 रन की पारी खेली। हार्दिक की पारी में 2 छक्के और एक चौका शामिल रहा। लेकिन हार्दिक पांड्या 19 ओवर में रसेल की गेंद पर हिट विकेट आउट हो गए।

मुंबई इंडियंस की तरह से खेल रहे हार्दिक पांड्या के इस तरह से अपना विकेट गंवाते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें अपने निशाने पर ले लिया। इतना ही नहीं, कुछ देर में क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ट्विटर पर टॉप ट्रेंड भी करने लगे।

