PAK vs AUS: पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने 4 साल बाद जड़ा अर्धशतक, फिर एक गलती की वजह से टीम हार गई मैच

इस मुकाबले में पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और एलेक्स कैरी को शाहीन शाह अफरीदी ने पहली ही गेंद पर बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैथ्यू शॉर्ट सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस ने 74 गेंद में 51 रन की पारी खेली, तो मार्नस लाबुशेन सिर्फ 5 रन बना सके। आईपीएल खेलकर वनडे सीरीज में लौटे कैमरून ग्रीन ने 53 रन की पारी खेली, तो मैथ्यू रेनशॉ ने 43 रन बनाए, जबकि ओलिवर पीक ने 31 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया 231 रन तक पहुंचने में सफल रहा।