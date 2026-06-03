विराट कोहली का काम न्यूजीलैंड क्रिकेट ने किया आसान, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना अब ज्यादा मुश्किल नहीं!

अगर भारतीय टीम वर्ल्ड कप के अगले दौर में जगह बनाती है और विराट कोहली सभी मुकाबले खेलते हैं, तो उनके पास कम से कम 26 मैच हो सकते हैं। ऐसे में 26 मैचों में 15 शतक लगाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाए हैं। सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे नंबर पर विराट कोहली हैं, जिनके नाम 85 शतक दर्ज हैं। हालांकि, कोहली ने सचिन तेंदुलकर से काफी कम मैच खेले हैं।