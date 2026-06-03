3 जून 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

12 मैचों के लिए इस साल न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया शेड्यूल

New Zealand vs India 2026: भारतीय टीम अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक New Zealand दौरे पर 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। यह दौरा अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jun 03, 2026

Team India

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)

India Tour of New Zealand 2026: भारतीय टीम इस साल अक्टूबर के मध्य से लेकर दिसंबर के शुरुआत तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी, जहां उसे 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अगले साल भारतीय टीम को वनडे वर्ल्डकप में भी भाग लेना है, जिसे देखते हुए टीम इंडिया के लिए 5 मैचों की वनडे सीरीज काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।

22 अक्टूबर से दौरे की शुरुआत होगी, जबकि आखिरी मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। इस दौरान टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 12 मैच खेलने हैं।

7 साल बाद 5 मैचों की वनडे सीरीज

आपको बता दें कि ICC Champions Trophy 2025 में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की और फिर अपने घर में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया। लेकिन अपने ही घर में न्यूजीलैंड से तीन मैचों की वनडे सीरीज में वह 2-1 से हार गए।

अब भारतीय टीम इस दौरे पर न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी, बल्कि टीम इंडिया लगभग 7 साल बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। इंडिया टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वह सीरीज भारत में खेली गई थी। विदेशी सरजमीं पर टीम इंडिया ने 2017 में 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जहां उसने श्रीलंका को 5-0 से शिकस्त दी थी।

न्यूजीलैंड दौरे पर टीम इंडिया के मैचों का शेड्यूल

तारीखमैच नंबरवेन्यू
22 अक्टूबर 2026पहला टी20Iक्राइस्टचर्च
24 अक्टूबर 2026दूसरा टी20Iक्राइस्टचर्च
27 अक्टूबर 2026तीसरा टी20Iवेलिंगटन
30 अक्टूबर 2026चौथा टी20Iऑकलैंड
1 नवंबर 2026पांचवां टी20Iहेमिल्टन
4 नवंबर 2026पहला वनडेऑकलैंड
7 नवंबर 2026दूसरा वनडेवेलिंगटन
10 नवंबर 2026तीसरा वनडेहेमिल्टन
13 नवंबर 2026चौथा वनडेमाउंट माउंगानुई
15 नवंबर 2026पांचवां वनडेमाउंट माउंगानुई
19-23 नवंबर 2026पहला टेस्टवेलिंगटन
27 नवंबर-1 दिसंबर 2026दूसरा टेस्टक्राइस्टचर्च

इस सीरीज से पहले दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजर सेलेक्शन पर भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि वह टीम इंडिया में जल्द ही शामिल हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

03 Jun 2026 07:55 am

Hindi News / Sports / Cricket News / 12 मैचों के लिए इस साल न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया शेड्यूल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PAK vs AUS: पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने 4 साल बाद जड़ा अर्धशतक, फिर एक गलती की वजह से टीम हार गई मैच

PAK vs AUS 2nd OID
क्रिकेट

'बहुत दुख होता है और निराशा भारी पड़ती है', IPL 2026 फाइनल की हार को नहीं भुला पा रहे शुभमन गिल

Shubman Gill emotional post
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी की छवि बिगाड़ने के लिए वायरल किया गया फेक वीडियो, हर्षा भोगले ने कुछ यूं किया साजिश का पर्दाफाश

Vaibhav Sooryavanshi Harsha Bhogle fake dubbed clip viral
क्रिकेट

IND vs AFG टेस्ट से पहले भारतीय टीम को मिला नया स्पिन कोच, न्यूजीलैंड-साउथ अफ्रीका के व्‍हाइटवॉश से लिया सबक

Sairaj Bahutule joins Team India
क्रिकेट

गौतम गंभीर के बाद कौन होगा टीम इंडिया के लिए बेस्‍ट T20 हेड कोच? संजय मांजरेकर ने बताया नाम

India next T20 Head Coach
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.