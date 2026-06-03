12 मैचों के लिए इस साल न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया शेड्यूल

अब भारतीय टीम इस दौरे पर न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी, बल्कि टीम इंडिया लगभग 7 साल बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। इंडिया टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वह सीरीज भारत में खेली गई थी। विदेशी सरजमीं पर टीम इंडिया ने 2017 में 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जहां उसने श्रीलंका को 5-0 से शिकस्त दी थी।