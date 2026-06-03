12 मैचों के लिए इस साल न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी टीम इंडिया, क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया शेड्यूल

भारतीय क्रिकेट टीम (फोटो- IANS)
India Tour of New Zealand 2026: भारतीय टीम इस साल अक्टूबर के मध्य से लेकर दिसंबर के शुरुआत तक न्यूजीलैंड दौरे पर रहेगी, जहां उसे 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है। अगले साल भारतीय टीम को वनडे वर्ल्डकप में भी भाग लेना है, जिसे देखते हुए टीम इंडिया के लिए 5 मैचों की वनडे सीरीज काफी महत्वपूर्ण हो सकती है।
22 अक्टूबर से दौरे की शुरुआत होगी, जबकि आखिरी मैच 27 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच खेला जाएगा। इस दौरान टीम इंडिया को तीनों फॉर्मेट में मिलाकर कुल 12 मैच खेलने हैं।
आपको बता दें कि ICC Champions Trophy 2025 में शानदार जीत के बाद भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया में जाकर वनडे सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की और फिर अपने घर में साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया। लेकिन अपने ही घर में न्यूजीलैंड से तीन मैचों की वनडे सीरीज में वह 2-1 से हार गए।
अब भारतीय टीम इस दौरे पर न सिर्फ न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत हासिल करना चाहेगी, बल्कि टीम इंडिया लगभग 7 साल बाद पांच मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी। इंडिया टीम ने आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2018-19 में पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जिसमें टीम इंडिया को 2-3 से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वह सीरीज भारत में खेली गई थी। विदेशी सरजमीं पर टीम इंडिया ने 2017 में 5 मैचों की वनडे सीरीज खेली थी, जहां उसने श्रीलंका को 5-0 से शिकस्त दी थी।
|तारीख
|मैच नंबर
|वेन्यू
|22 अक्टूबर 2026
|पहला टी20I
|क्राइस्टचर्च
|24 अक्टूबर 2026
|दूसरा टी20I
|क्राइस्टचर्च
|27 अक्टूबर 2026
|तीसरा टी20I
|वेलिंगटन
|30 अक्टूबर 2026
|चौथा टी20I
|ऑकलैंड
|1 नवंबर 2026
|पांचवां टी20I
|हेमिल्टन
|4 नवंबर 2026
|पहला वनडे
|ऑकलैंड
|7 नवंबर 2026
|दूसरा वनडे
|वेलिंगटन
|10 नवंबर 2026
|तीसरा वनडे
|हेमिल्टन
|13 नवंबर 2026
|चौथा वनडे
|माउंट माउंगानुई
|15 नवंबर 2026
|पांचवां वनडे
|माउंट माउंगानुई
|19-23 नवंबर 2026
|पहला टेस्ट
|वेलिंगटन
|27 नवंबर-1 दिसंबर 2026
|दूसरा टेस्ट
|क्राइस्टचर्च
इस सीरीज से पहले दुनिया भर के क्रिकेट फैंस की नजर सेलेक्शन पर भी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल 2026 में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने प्रदर्शन किया है, उसे देखते हुए माना जा रहा है कि वह टीम इंडिया में जल्द ही शामिल हो सकते हैं।
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