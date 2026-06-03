ENG vs IND: टी20 वर्ल्डकप से पहले टीम इंडिया को झटका, इंग्लैंड के खिलाफ खुली तैयारियों की पोल

आपको बता दें कि इंग्लैंड की सरजमीं पर ही वूमेन्स क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप खेलना है। भारतीय टीम ग्रुप A में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नीदरलैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के साथ है, जबकि ग्रुप बी में इंग्लैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड, स्कॉटलैंड, श्रीलंका और वेस्टइंडीज की टीमें शामिल हैं। हर ग्रुप से सिर्फ दो ही टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के रहते हुए जिस तरीके से भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल लग रहा है।