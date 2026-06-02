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‘बहुत दुख होता है और निराशा भारी पड़ती है’, IPL 2026 फाइनल की हार को नहीं भुला पा रहे शुभमन गिल का छलका दर्द

Shubman Gill emotional post : गुजरात टाइटंस के कप्‍तान शुभमन गिल आईपीएल 2026 के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स के खिलाफ मिली हार को भुला नहीं पा रहे हैं। इस हार के दो दिन बाद उन्‍होंने इंस्‍टाग्राम पर इमोशनल मैसेज पोस्ट किया।

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भारत

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lokesh verma

Jun 02, 2026

Shubman Gill emotional post

गुजरात टाइटंस के कप्‍तान शुभमन गिल। (फोटो सोर्स: Instagram@shubmangill)

Shubman Gill emotional post after loss in IPL 2026 final: गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के फाइनल की हार को भुला नहीं पा रहे हैं। अपनी फ्रैंचाइजी के दूसरे खिताब के बेहद करीब पहुंचकर चूकने पर उन्‍होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा है। गिल, जो भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, उन्‍होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल में हार के बारे में पोस्ट करने में दो दिन लगाए। एक बहुत ही साफ मैसेज में उन्‍होंने माना कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच के नतीजे से वह बहुत दुखी हैं और यह उनके कंधों पर बहुत भारी है।

'बहुत दुख होता है और निराशा भारी पड़ती है'

शुभमन गिल ने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटो पोस्‍ट करते हुए लिखा कि हम बहुत करीब आ गए थे, लेकिन जीत नहीं पाए। इससे बहुत दुख होता है और निराशा भारी पड़ती है, लेकिन यह खेल जिसे हम सभी प्यार करते हैं, हमें जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इसने मुझे एक बात सिखाई है कि हारने में कोई हार नहीं है, जब तक हम वापसी करते रहें और हार न मानें।

उन्होंने आगे कहा कि मैं आप में से हर एक को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उतार-चढ़ाव के दौरान हमारे साथ खड़े रहे। आपकी एनर्जी ने हमें आखिर तक पहुंचाया। बहुत सारा प्यार, आवा दे।

आईपीएल 2026 में दूसरे सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी

आईपीएल 2026 में शुभमन गिल के प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने बल्ले से शानदार प्रदर्शन। उन्‍होंने इस सीजन 16 मैचों में 732 रन बनाए और सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी रहे, जिसमें क्वालीफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 104 रन की पारी भी शामिल है। गिल की लीडरशिप की वजह से ही टाइटन्स लीग स्टेज में 9 जीत और 5 हार के साथ दूसरे नंबर पर रही। हालांकि, टीम को क्वालिफायर 1 में आरसीबी से हार का सामना करना पड़ा।

जीटी ने की शानदार वापसी

हालांकि, जीटी ने नॉकआउट क्वालीफायर 2 में रॉयल्स के खिलाफ जोरदार वापसी की और 215 रन के टारगेट का पीछा करते हुए मैच जीत लिया। गिल ने मैच जिताने वाली सेंचुरी लगाकर आगे बढ़कर लीड की।

इसके बाद टूर्नामेंट का टॉप मैच एकतरफा हो गया। गिल रन नहीं बना पाए और जोश हेजलवुड ने उन्हें पवेलियन भेज दिया। गुजरात ने 20 ओवर में 155/8 का खराब स्कोर बनाया। इसके बाद आरसीबी ने पांच विकेट और 12 गेंद बाकी रहते टारगेट हासिल कर लिया, जिसमें विराट कोहली ने नाबाद 75 रन बनाए।

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Published on:

02 Jun 2026 09:28 pm

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