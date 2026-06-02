‘बहुत दुख होता है और निराशा भारी पड़ती है’, IPL 2026 फाइनल की हार को नहीं भुला पा रहे शुभमन गिल का छलका दर्द

Shubman Gill emotional post after loss in IPL 2026 final: गुजरात टाइटन्स के कप्तान शुभमन गिल इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (IPL 2026) के फाइनल की हार को भुला नहीं पा रहे हैं। अपनी फ्रैंचाइजी के दूसरे खिताब के बेहद करीब पहुंचकर चूकने पर उन्‍होंने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा है। गिल, जो भारत के टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, उन्‍होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ फाइनल में हार के बारे में पोस्ट करने में दो दिन लगाए। एक बहुत ही साफ मैसेज में उन्‍होंने माना कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच के नतीजे से वह बहुत दुखी हैं और यह उनके कंधों पर बहुत भारी है।