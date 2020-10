IPL 2020 : दिल्ली कैपिटल ने बनाए 110 रन, मुंबई इंडियंस को दिया आसान लक्ष्य

नई दिल्ली। शनिवार को मुंबई इंडियन और दिल्ली कैपिटल के बीच अहम मैच हो रहा है। पहली पारी में दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियन के खिलाफ 20 ओवर में 9 विकेट खोकर सिर्फ 110 बना पाई। दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ियों का विकेट लगातार गिरने से मुंबई इंडियन को जीत के लिए आसान 11 रनों का लक्ष्य दिया है।

#IPL2020 : Delhi Capitals score 110/9 in their innings against Mumbai Indians