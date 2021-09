IPL 2021: KKR के खिलाफ ब्लू जर्सी पहनकर उतरेगी कोहली की टीम RCB, खास है मकसद

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 19 सितंबर से यूएई और ओमान में इस टूर्नामेंट के बचे हुए मैच खेले जाएंगे। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का दूसरे चरण में पहला मुकाबला 20 सितंबर को कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। हालांकि इस मैच में आरसीबी की टीम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केकेआर के खिलाफ मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाड़ी रेड या ग्रीन जर्सी में नहीं बल्कि ब्लू जर्सी पहनकर खेलेंंगे। फ्रेंचाइजी दने इसका कारण भी बताया है।

जर्सी पर खास मैसेज भी

दरअसल, विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोविड फ्रंटलाइन वर्कर्स के सपोर्ट में नीली जर्सी पहनकर खेलने का फैसला लिया है। इस जर्सी को पीपीई किट के कलर में बनाया गया है और खिलाड़ियों के जर्सी नंबर और नाम के साथ खास मैसेज भी लिखे गए हैं। इस बात की जानकारी खुद आरसीबी ने ट्विटर के जरिए दी। इसमें बताया गया कि आरसीबी के खिलाड़ियों के जर्सी नंबर के साथ मास्क पहनने, वैक्सीन लगवाने, हाथ धोने के मैसेज दिए गए हैं, जिससे लोग कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए प्रेरित हों।

RCB to wear Blue Jersey v KKR on 20th



We at RCB are honoured to sport the Blue kit, that resembles the colour of the PPE kits of the frontline warriors, to pay tribute to their invaluable service while leading the fight against the Covid pandemic.#PlayBold #1Team1Fight pic.twitter.com/r0NPBdybAS