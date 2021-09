IPL 2021: RCB का ट्विटर अकाउंट हुआ हैक, फ्रेंचाइजी ने हैकिंग के बाद किए गए ट्वीट के लिए मांगी माफी

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2021) के दूसरे चरण की शुरुआत होने वाली है। 19 सितंबर से इस टूर्नामेंट के बचे हुए मैच युनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) में खेले जाएंगे। वहीं दूसरे फेज से पहले विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का आधिकारिक ट्विटर हैंडल किसी ने हैक कर लिया। हालांकि बाद में इसे रिकवर भी कर लिया गया। फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से इसकी जानकारी दी गई। आरसीबी का ट्विटर हैक करने के बाद उससे कुछ ट्वीट भी किए गए। अकाउंट हैक होने के बाद किए गए ट्वीट के लिए आरसीबी ने फैंस से माफी भी मांगी है।

डिलीट किए ट्वीट

अकाउंट रिकवर होने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने ट्वीट करते हुए लिखा,'डीयर 12th मैन आर्मी, कुछ देर पहले हमारा ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था, अब हमारे पास इसका एक्सेस वापस आ गया है। हम उन ट्वीट्स की निंदा करते हैं, जो हैकर्स ने किए थे।' साथ ही उन्होंने लिखा कि हम वैसे किसी भी ट्वीट का समर्थन नहीं करते हैं, जो अब हमने डिलीट कर दिए हैं। असुविधा के लिए खेद है।'

