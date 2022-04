IPL 2022 : हम कार्तिक को धोनी की जगह लेते तो, 2 वर्ल्ड कप और जीत जाते!

मंगलवार को आईपीएल 2022 का 13 वां मैच राजस्थान और बैंगलोर के बीच हुआ। इस मैच में दिनेश कार्तिक ने हारा हुआ मैच अपनी शानदार बल्लेबाजी की बदौलत बैंगलोर को जितवा दिया।

IPL 2022 : पिछले कुछ सालों से आईपीएल में भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक का बल्ला खूब आग उगल रहा है। जहां अपने करियर की शुरुआत में वो एक ओपनर का रोल निभाते थे तो वही आईपीएल में वो एक फिनिशर की भूमिका में दिख रहें है। इसके अलावा पारी के अंतिम ओवरों में आके तेज तर्रार रन बनाकर न सिर्फ मैच फिनिश कर रहें है बल्कि वो अपनी टीम को जीत भी दिला रहें हैं। आपको बता दें कि अंतिम यानी स्लॉग ओवर्स में रन बनाना आसान नही होता, लेकिन कार्तिक इस काम को बखूभी अंजाम दे रहें हैं। अब जबकि वो एक फिनिशर का रोल अच्छे से अदा कर रहें हैं, तो सोशल मीडिया पर लोग अब यह कहते नही थक रहे है कि अगर हम वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी की जगह दिनेश कार्तिक को लेते तो हम 2 वर्ल्ड कप और जीत सकते हैं। वैसे धोनी को भी एक फिनिशर माना जाता है। सोशल मीडिया पर क्रिकेट प्रेमियों ने ऐसा क्यों कहा, आइए आपको बताते है।

IPL 2022 who is better between ms dhoni and dinesh kartik