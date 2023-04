DC vs MI : दिल्ली या मुंबई किसे मिलेगी पहली जीत, जानें दोनों की प्लेइंग 11 और बनाएं अपनी ड्रीम XI

नई दिल्लीPublished: Apr 11, 2023 09:53:57 am Submitted by: lokesh verma

DC vs MI Possible Playing 11 and Dream 11 : आईपीएल के 16वें सीजन के तहत अब तक 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस के बीच 16वां मुकाबला आज 11 अप्रैल को शाम 7.30 बजे से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले जानिये संभावित प्‍लेइंग इलेवन और बेस्‍ट ड्रीम इलेवन।

DC vs MI Possible Playing 11 and Dream 11 : इं‍डियन प्रीमियर लीग के 16वें सीजन के तहत अब तक 15 मुकाबले खेले जा चुके हैं। दिल्‍ली कैपिटल्‍स और मुंबई इंडियंस को छोड़कर सभी आठ टीमों टीम जीत का स्‍वाद चख चुकी हैं। दिल्‍ली ने जहां हार की हैट्रिक लगाई है तो वहीं मुंबई ने भी अपने दोनों मैच गंवाए हैं। मुंबई के कप्‍तान रोहित शर्मा और दिल्‍ली के कप्‍तान डेविड वॉर्नर पिछली हार की यादों को भुलाकर जीत का आगाज करते के इरादे से उतरेंगे। डीसी और एमआई के बीच यह मुकाबला आज 11 अप्रैल को शाम 7.30 बजे से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में खेला जाएगा। मैच से पहले जानते हैं दोनों टीमों की संभावित प्‍लेइंग इलेवन और बेस्‍ट ड्रीम इलेवन।