IPL 2024: फिसड्डी निकले RCB के बल्लेबाज, KKR की है सबसे तगड़ी बैटिंग लाइन-अप

Published: Apr 06, 2024 05:59:13 pm Submitted by: Vivek Kumar Singh

आईपीएल 2024 के 18 मुकाबलों के बाद टीमों की स्ट्राइक रेट के मामले में कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज सबसे आगे हैं।

Strike Rate of Each Team In IPL 2024: इंडियन प्रीमियर लीग के 17वें संस्करण के शुरू होने से पहले जिस बल्लेबाजी लाइन अप से गेंदबाज घबरा रहे थे, वह अब तक फिसड्डी साबित हुई है। जिस बैटिंग लाइन अप में विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी, ग्लैन मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन और दिनेश कार्तिक जैसे धाकड़ बल्लेबाज हों, उस टीम की स्ट्राइक रेट 4 मैचों में 140 भी नही रही है। इस स्ट्राइक रेट का असर टीम के प्रदर्शन पर भी दिखा है और बेंगलुरु अब तक 4 में से 3 मैच हार चुकी है।

कोलकाता की टीम सबसे आगे हालांकि आईपीएल में एक और टीम में जिसमें विस्फोटक बल्लेबाजों की फौज है। कोलकाता नाइट राइडर्स में आंद्रे रसेल, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, फिल साल्ट और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज हैं। इस टीम की स्ट्राइक रेट अब तक सबसे ज्यादा रही है। टीम ने 182.10 की स्ट्राइट रेट से रन बनाए हैं। इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर सनराइजर्स हैं, जिसकी स्ट्राइक रेट 164.50 है। पंजाब किंग्स की स्ट्राइक रेट 147 की रही है तो लखनऊ सुपरजायंट्स की स्ट्राइक रेट 145 की है। चेन्नई की टीम 5वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स इस मामले में 5वें स्थान पर है। चेन्नई ने 144.30 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं तो अब तक तीनों मैच जीतने वाली राजस्थान रॉयल्स की स्ट्राइक रेट 143 की रही है। दिल्ली कैपिटल्स ने 142.70 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं तो मुंबई की स्ट्राइक रेट 142.20 रही है। गुजरात टाइटंस की स्ट्राइक रेट 135.20 की है तो आखिरी स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम है, जिसका स्ट्राइक रेट सिर्फ 135 का है। पढ़ना जारी रखे