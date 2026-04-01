IPL 2026: अभिषेक और हेड ने मार – मार के उतारा PBKS के गेंदबाजों का भूत, शुरुआती 6 ओवरों में इतने रन जड़ बनाया बड़ा रिकॉर्ड

अभिषेक और हेड ने शुरुआती 6 ओवरों में 105 रन जुटाए। यह आईपीएल इतिहास के शुरुआती 6 ओवरों में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर भी है। इस लिस्ट में टॉप-3 स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद के नाम पर हैं। इस टीम ने साल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शुरुआती 6 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए 125 रन बनाए थे। उसी साल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ शुरुआती 6 ओवरों में 107/0 का स्कोर खड़ा किया। केकेआर की टीम साल 2017 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के विरुद्ध 1-6 ओवरों के बीच 105/0 का स्कोर बना चुकी है।