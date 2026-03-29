मौन से हुई IPL 2026 की शुरुआत, टीमों ने दी RCB की विक्ट्री परेड में जान गंवाने वाले फैंस श्रद्धांजलि

आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने पावरप्ले में ही हैदराबाद को 3 झटके सिर्फ 49 रन के स्कोर पर दे दिए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी (Jacob Duffy) ने एक ही ओवर में दोनों ओपनर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) और ट्रेविस हेड (Travis Head) को पवेलियन भेज दिया। आईसीसी नंबर वन टी20 ओपनर अभिषेक महज 7 रन बनाकर आउट हुए। आईपीएल 2024 के बाद से हैदराबाद का स्कोरिंग रेट पावरप्ले में 10.54 का रहा है, लेकिन आज बेंगलुरु के गेंदबाजों ने उनकी इस आक्रामकता पर शुरू में ही लगाम लगा दी।