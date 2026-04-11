CSK vs DC: क्या चेन्नई खोलेगी जीत का खाता या दिल्ली मारेगी टॉप-2 में छलांग? आज चेपॉक में होगा आर-पार का मुकाबला!

चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की तरफ से सरफराज खान अपना खेल साबित कर सकते है, उन्होंने 3 पारियों में 99 रन बनाए है और वो अब तक टीम के लीडिंग स्कोरर भी है। दूसरे अंशुुल कंबोज जो 3 मैचों में 5 विकेट ले चुके है और चेन्नई के सबसे सफल गेंदबाज है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स (DC) कैपिटल्स के लिए समीर रिजवी अपना धाकड़ परफॉर्म कर सकते है, उन्होंने 161.61 की स्ट्राइक रेट के साथ 3 पारियों में 160 रन बनाए है। लुंगी एनगिडी जो 3 मैचों में 5 विकेट ले चुके है और उनकी इकॉनमी 7.28 की है।