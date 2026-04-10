KKR के इस दिग्गज ने फिन एलन के कैच पर उठाए सवाल, मैच के बाद अंपायरों को घेरा

रोवमन पॉवेल ने दिग्वेश राठी के कैच पर उठाए सवाल (photo - Video Screen shot)
Rovman Powell, KKR vs LSG, IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में गुरुवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के बीच ईडन गार्डेन्स में एक रोमांचक मुकाबला खेला गया जिसे एलएसजी ने मुकुल चौधरी की विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर 3 विकेट से जीता। केकेआर की पारी के दौरान सलामी बल्लेबाज फिन एलन का कैच एलएसजी के स्पिनर दिग्वेश राठी ने पकड़ा था जिस पर विवाद हुआ था। मैच के बाद रोवमन पॉवेल ने कहा कि इसे तीसरे अंपायर को भेजा जाना चाहिए था।
रोवमैन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर्स से कहा, "यह उनकी तरफ से एक बड़ी गलती थी, लेकिन हम इस पर गौर नहीं करेंगे और यह नहीं कहेंगे कि आज रात हमें दो पॉइंट्स का नुकसान हुआ, लेकिन मैदान पर मौजूद अंपायरों को फैसला थर्ड अंपायर को भेजना चाहिए था।"
केकेआर की पारी का दूसरा ओवर प्रिंस यादव कर रहे थे। ओवर की चौथी गेंद प्रिंस ने बैक-ऑफ-ए-लेंथ डिलीवरी फेंकी, और फिन एलन ने उसे लाइन के पार मारा, लेकिन टॉप एज लग गया। बॉल थर्ड मैन पर खड़े दिग्वेश के पास गई। ऐसा लगा कि बॉल दूर तक जाएगी, लेकिन राठी ने खुद को बाउंड्री लाइन के किनारे पर संभाला और दोनों हाथों से कैच लेने के लिए अपनी बाईं ओर खड़े हो गए। राठी बाउंड्री लाइन के बहुत करीब थे, और अंपायर जो कुछ भी हुआ उससे खुश लग रहे थे। एलन को आउट दिया गया। फैसला थर्ड अंपायर को नहीं भेजा गया, और बाद में रिप्ले से पता चला कि राठी ने शायद कुशन पर पैर रख दिया था। हालांकि, रिप्ले से कुछ भी पक्का पता नहीं चल सका।
फिन एलन 8 गेंदों पर 9 रन बनाकर आउट हुए। अपने घर में मैच न जीत पाने पर पॉवेल ने कहा, "यह बहुत निराशाजनक है। आप कोलकाता को, आप ईडन गार्डन्स को अपना किला बनाना चाहते हैं। यह आपका घर है, यह आपका घर है जहां आपके फैंस आपके पीछे होते हैं। इसलिए घर पर जीतना हमेशा अच्छा लगता है। लेकिन, बदकिस्मती से, आज रात हम ऐसा नहीं कर पाए।"
पॉवेल ने मुकुल चौधरी की बल्लेबाजी की तारीफ की। मैच की बात करें तो केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 181 रन बनाए थे। एलएसजी ने मुकुल चौधरी के 27 गेंदों पर 7 छक्कों की मदद से खेली गई नाबाद 54 रनों की पारी के दम पर केकेआर को 3 विकेट से हरा दिया।
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