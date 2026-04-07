ललित मोदी का बड़ा दावा: BCCI की इस गलती से हर साल हो रहा है IPL को 2400 करोड़ का भारी नुकसान!

ललित मोदी के मुताबिक, आईपीएल का असली नियम 'होम-एंड-अवे' (Home-and-Away) फॉर्मेट था। इसका मतलब है कि हर टीम को दूसरी टीम के साथ दो बार खेलना चाहिए, एक बार अपने मैदान पर और एक बार सामने वाली टीम के मैदान पर। जब 2022 में आईपीएल में 10 टीमें हुईं, तो उस हिसाब से लीग फेज में 90 मैच होने चाहिए थे और उसके बाद 4 नॉकआउट मैच। मगर अभी आईपीएल में सिर्फ 74 मैच ही कराए जा रहे हैं। ललित मोदी का कहना है कि मैचों की संख्या कम होने से सीधा असर कमाई पर पड़ रहा है।