‘उन्होंने मुझे पंचिंग बैग बना दिया है’, ऋषभ पंत के साथ अनबन पर ये क्या बोल गए LSG के मालिक संजीव गोयनका

टीम के क्रिकेटीय फैसलों में दखल देने के सवाल पर गोयनका ने कहा, "जिस इंसान ने कभी क्रिकेट नहीं खेली, उसका अपने खिलाड़ियों को यह बताना मूर्खता होगी कि कैसे खेलो। मेरे पास विशेषज्ञों की एक बड़ी टीम है जो ये सब देखती है।" बता दें कि पंत को आईपीएल 2025 की मेगा ऑक्शन में रिकॉर्ड 27.50 करोड़ रुपये में खरीदा गया था और केएल राहुल की जगह उन्हें कप्तानी सौंपी गई थी। लेकिन पिछले सीजन एलएसजी प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई और इस बार भी पांच में से तीन मैच हारकर टीम अंक तालिका में आठवें स्थान पर है। मुश्किलें अभी कम होती नहीं दिख रही हैं।