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देखो-देखो वो आ गया… KKR में हुई 18 करोड़ी इस खूंखार गेंदबाज की वापसी, क्या आज खुलेगा टीम की जीत का खाता

Matheesha Pathirana joins KKR: IPL 2026 में अपनी पहली जीत के लिए तरस रही केकेआर के खेमे से अच्‍छी खबर आ रही है। मथीशा पथिराना केकेआर के कैंप से जुड़ गए हैं।

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भारत

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lokesh verma

Apr 19, 2026

Matheesha Pathirana joins KKR

कोलकाता नाईट राइडर्स की टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

Matheesha Pathirana joins KKR: IPL 2026 का पहला हाफ तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत बुरा बीता है। छह मुकाबलों में से केकेआर ने पांच हारे हैं, जबकि एक बारिश से धुल गया। इस वजह से पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है और अपनी पहली जीत की तलाश में है। आज केकेआर की भिड़ंत राजस्‍थान रॉयल्‍स से होनी है। इससे पहले उसके लिए एक गुड न्‍यूज आ रही है। मथीशा पथिराना केकेआर के कैंप से जुड़ गए हैं। हफ्तों की अनिश्चितता और निराशा के बाद केकेआर में आखिरकार 18 करोड़ी खूंखार गेंदबाज की वापसी हो गई है।

पथिराना का केकेआर से जुड़ना सिर्फ एक आईपीएल फ्रेंचाइजी में एक और विदेशी तेज गेंदबाज को शामिल करना नहीं है। यह उस समस्या को ठीक करने के बारे में है, जो हर मैच में साफ दिखाई दे रही थी। कोलकाता का तेज गेंदबाजी आक्रमण अब तक टूर्नामेंट में सबसे महंगा रहा है। लेकिन, उन्होंने न सिर्फ खूब रन लुटाए हैं, बल्कि वे मैच के अहम चरणों पर नियंत्रण रखने में भी नाकाम रहे हैं।

केकेआर के तेज गेंदबाजों ने 11.16 की इकॉनमी से खर्चे रन

केकेआर के तेज गेंदबाजों का 11.16 का इकॉनमी रेट ही सब कुछ बयां कर देता है। वे न तो स्कोर का बचाव कर पाए हैं और न ही मैच को अपने पक्ष में मोड़ पाए हैं। बदकिस्मती यह रही कि हर्षित राणा और आकाश दीप के चोटिल होने के बाद उन्हें अपनी मूल योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के चलते मुस्तफिजुर रहमान को भी टीम से अलग होना पड़ा। अब, तीन बार की चैंपियन टीम के लिए पथिराना का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है।

मैच के अहम चरणों का रुख बदल सकते हैं पथिराना

पथिराना अपनी अनोखी 'स्लिंगी' गेंदबाजी शैली और मुश्किल एंगल्स के साथ, सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज ही नहीं हैं। वे मैच के अहम चरणों का रुख बदलने वाले खिलाड़ी हैं। खासकर डेथ ओवर्स में जहां कार्तिक त्यागी, वैभव अरोड़ा और नवदीप सैनी सभी ने खूब रन लुटाए हैं।

16 फरवरी को आखिरी बार खेला था मैच

श्रीलंका के इस तेज गेंदबाज ने 16 फरवरी के बाद से कोई भी प्रतिस्पर्धी मैच नहीं खेला है। टी20 वर्ल्ड कप के दौरान उन्हें पिंडली में चोट लग गई थी और तब से वे रिहैब पर हैं। उनके अप्रैल के मध्य तक वापसी करने की उम्मीद थी। केकेआर की टीम मैनेजमेंट ने सीजन शुरू होने से पहले ही इस बात का संकेत दे दिया था। लेकिन, चोट से उबरने में हुई देरी की वजह से वे शुरुआती छह मैच नहीं खेल पाए।

अब, श्रीलंका क्रिकेट के फिटनेस टेस्ट को पास करने और जरूरी एनओसी हासिल करने के बाद वे आखिरकार खेलने के लिए उपलब्ध हैं। उन्होंने दो हफ़्ते पहले ही आर प्रेमदासा स्टेडियम में नेट्स पर गेंदबाजी शुरू कर दी थी और धीरे-धीरे अपना वर्कलोड बढ़ा रहे थे।

क्या पथिराना आज केकेआर बनाम आरआर मैच खेलेंगे?

क्या पथिराना आज 19 अप्रैल को राजस्‍थान रॉयल्‍स के खिलाफ का मैच खेलेंगे? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। केकेआर को जीत की सख्त जरूरत है, लेकिन वे पथिराना को जल्दबाजी में वापस लाकर किसी और चोट का जोखिम भी नहीं उठा सकते। उम्मीद है कि मैनेजमेंट कोई भी फैसला लेने से पहले उन्हें कुछ ट्रेनिंग सेशन देगा। हालांकि बीते सीजन को देखते हुए उन्हें सीधे मैदान में उतारने की संभावना ज्‍याद है।

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Kumar Sangakkara on Vaibhav Sooryavanshi

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IPL 2026

Published on:

19 Apr 2026 10:51 am

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