देखो-देखो वो आ गया… KKR में हुई 18 करोड़ी इस खूंखार गेंदबाज की वापसी, क्या आज खुलेगा टीम की जीत का खाता

Matheesha Pathirana joins KKR: IPL 2026 का पहला हाफ तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए बहुत बुरा बीता है। छह मुकाबलों में से केकेआर ने पांच हारे हैं, जबकि एक बारिश से धुल गया। इस वजह से पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर है और अपनी पहली जीत की तलाश में है। आज केकेआर की भिड़ंत राजस्‍थान रॉयल्‍स से होनी है। इससे पहले उसके लिए एक गुड न्‍यूज आ रही है। मथीशा पथिराना केकेआर के कैंप से जुड़ गए हैं। हफ्तों की अनिश्चितता और निराशा के बाद केकेआर में आखिरकार 18 करोड़ी खूंखार गेंदबाज की वापसी हो गई है।