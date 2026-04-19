वैभव सूर्यवंशी आखिर कैसे कर पा रहे बुमराह-हेजलवुड जैसे बड़े गेंदबाजों की धुनाई? राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच का बड़ा खुलासा

एसआरएच के खिलाफ नाकामी पर संगकारा ने कहा कि आजकल टी20 क्रिकेट में ओपनिंग करने का तरीका है। पूरी तरह से आक्रामक खेलना। वह जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, चीजे खुद ही समझ जाएगा। ऐसे खिलाड़ी के लिए कभी-कभी जितना कम कहा जाए, उतना ही बेहतर होता है। मैं बस यही चाहता हूं कि वह वैसा ही 15 साल का बच्चा बना रहे, जो मैदान पर उतरकर हैरानी और उत्साह के साथ बैटिंग करता है। इसी तरह वह सच में आगे बढ़ पाएगा। कम स्कोर उसके साथ भी होंगे और बाकी सबके साथ भी, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि वैभव हमारे साथ है।