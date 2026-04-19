19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Points Table IPL 2026: डबल हेडर के बाद पूरी तरह बदली पॉइंट्स टेबल की सूरत, हार के बाद भी RCB दूसरे स्थान पर, देखें अंक तालिका

हैदराबाद ने 10 रन से जीत दर्ज करते हुए अंकतालिका के टॉप-4 में जगह बना ली, तो हार के बावजूद सीएसके को फायदा हुआ है। पंजाब किंग्स 5 मैचों में चार जीतकर 9 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Apr 19, 2026

Eshan Malinga

ईशान मलिंगा के विकेट लेने की खुशी मनाते ट्रैविस हेड और पैट कमिंस। (फोटो सोर्स: IANS)

Points Table IPL 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में 18 अप्रैल को डबल हेडर खेला गया। पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेला गया। जिसमें दिल्ली ने शानदार जीत दर्ज़ की। वहीं दूसरा मुक़ाबला शाम को सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के बीच हैदराबाद में खेला गया था। इन दोनों मुकाबलों के बाद अंक तालिका में बड़ा फेरबदल हुआ है।

हैदराबाद ने टॉप 4 में जगह बनाई

हैदराबाद ने 10 रन से जीत दर्ज करते हुए अंकतालिका के टॉप-4 में जगह बना ली, तो हार के बावजूद सीएसके को फायदा हुआ है। पंजाब किंग्स (PBKS) 5 मैचों में चार जीतकर 9 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु छह मैचों में चार जीत और आठ अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनका नेट रन रेट +1.171 है। राजस्थान रॉयल्स (RR) के पांच मैचों में आठ अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है। उनका नेट रन रेट +0.889 है।

जीत के बावजूद दिल्ली छठे नंबर पर

तीन टीमें ऐसी हैं जिनके छह अंक हैं। लेकिन टीमों की रैंकिंग में अंतर उनके रन रेट की वजह से है। सनराइजर्स हैदराबाद 6 मैचों में 6 अंक के साथ चौथे स्थान पर आ गई है। उनका नेट रन रेट +0.566 है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स और गुजारत टाइटन्स (GT) के 5 मैचों में 6 अंक है। दिल्ली +0.310 नेट रनरेट के साथ पांचवे और गुजरात +0.018 के नेट रन रेट के साथ छठे स्थान पर है।

चेन्नई सुपर किंग्स 6 मैचों में 4 अंक के साथ सातवें, लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) 5 मैचों में 4 अंक के साथ आठवें, मुंबई इंडियंस (MI) 5 मैचों में 2 अंक के साथ नौवें और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 6 मैचों में 1 अंक के साथ दसवें स्थान पर है।

रैंकटीममैच (P)जीत (W)हार (L)बेनतीजा (NR)अंक (PTS)नेट रन रेट (NRR)
1पंजाब किंग्स (PBKS)54019+1.067
2रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)64208+1.171
3राजस्थान रॉयल्स (RR)54108+0.889
4सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)63306+0.566
5दिल्ली कैपिटल्स (DC)53206+0.310
6गुजरात टाइटंस (GT)53206+0.018
7चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)62404-0.780
8लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG)52304-0.804
9मुंबई इंडियंस (MI)51402-1.076
10कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)60511-1.149

एसआरएच-सीएसके मैच के बाद ऑरेंज कैप हेनरिक क्लासेन के पास चली गई है। मैच में 39 गेंदों पर 59 रन बनाने वाले क्लासेन के 6 मैचों की 6 पारियों में 283 रन हो गए हैं। सीएसके के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज के पास पर्पल कैप आ गई है। कंबोज के 6 मैचों में 13 विकेट हो गए हैं। एसआरएच के खिलाफ हुए मैच में भी दाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 3 विकेट लिए थे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

IPL 2026

Published on:

19 Apr 2026 08:53 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Points Table IPL 2026: डबल हेडर के बाद पूरी तरह बदली पॉइंट्स टेबल की सूरत, हार के बाद भी RCB दूसरे स्थान पर, देखें अंक तालिका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

क्या बदलने का जा रहा है टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर? अजीत अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट पर BCCI ने लिया बड़ा फैसला!

BCCI Extends Ajit Agarkar Contract
क्रिकेट

CSK फैंस के लिए बुरी खबर, गंभीर हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हुआ सबसे ज्यादा रन बनाने वाला स्टार बल्लेबाज

Ayush Mhatre hamstring Injury
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी आखिर कैसे कर पा रहे बुमराह-हेजलवुड जैसे बड़े गेंदबाजों की धुनाई? राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच का बड़ा खुलासा

Kumar Sangakkara on Vaibhav Sooryavanshi
क्रिकेट

IPL 2026: इन 5 विदेशी खिलाड़ियों पर टीमों ने बरसाया था जमकर पैसा, फ्रेंचाइजी के फैसले को सही साबित किया

IPL 2026
क्रिकेट

ये हैं IPL इतिहास में सबसे ज्यादा मैच हारने वाले कप्तान, जानें कौन है टॉप पर

Captains with the Most Losses in IPL History
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.