Points Table IPL 2026: डबल हेडर के बाद पूरी तरह बदली पॉइंट्स टेबल की सूरत, हार के बाद भी RCB दूसरे स्थान पर, देखें अंक तालिका

हैदराबाद ने 10 रन से जीत दर्ज करते हुए अंकतालिका के टॉप-4 में जगह बना ली, तो हार के बावजूद सीएसके को फायदा हुआ है। पंजाब किंग्स (PBKS) 5 मैचों में चार जीतकर 9 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु छह मैचों में चार जीत और आठ अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। उनका नेट रन रेट +1.171 है। राजस्थान रॉयल्स (RR) के पांच मैचों में आठ अंकों के साथ तीसरे स्थान पर बनी हुई है। उनका नेट रन रेट +0.889 है।