‘हार्दिक पांड्या को कप्तानी रोहित शर्मा को ही सौंप देनी चाहिए’, मुंबई इंडियंस की हालत पर पूर्व दिग्गज का बड़ा बयान

इस सीजन की शुरुआत मुंबई इंडियंस (MI) ने जीत के साथ की थी, लेकिन उसके बाद लगातार चार हार ने टीम का मनोबल तोड़ दिया है। पॉइंट टेबल में मुंबई नौवें स्थान पर खिसक गई है। मनोज तिवारी का मानना है कि हार्दिक पांड्या की कप्तानी में वो धार नजर नहीं आ रही जो एक चैंपियन टीम के पास होनी चाहिए। तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, 'रोहित शर्मा की कप्तानी में 2022 तक मुंबई इंडियंस ने 5 ट्रॉफी जीतीं। हार्दिक पांड्या ने 2023 में (GT के साथ) कोई ट्रॉफी नहीं जीती। 2024 में भी कोई ट्रॉफी नहीं जीती और इस साल भी ऐसा होने के चांस कम ही हैं। मुझे लगता है कि कैप्टेंसी कमजोर है। मैं ज्यादा कठोर नहीं होना चाहता, लेकिन हार्दिक टीम को उस तरह से लीड नहीं कर रहे हैं, जैसा उन्हें करना चाहिए। एक कैप्टन के तौर पर उन्हें हर वक्त एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। बतौर खिलाड़ी वह बहुत दमदार खिलाड़ी हैं। वह बल्लेबाजी आक्रामक करते हैं, गेंदबाजी अच्छी करते हैं।'