Mitchell Starc Injury: दिल्ली कैपिटल्स को लगा 11.75 करोड़ का झटका! मिचेल स्टार्क अगले 3 मैचों से बाहर, जानें क्या है असली वजह

स्टार्क के 20 अप्रैल तक टीम से जुड़ने की उम्मीद बहुत कम है। इसका मतलब है कि दिल्ली कैपिटल्स को इन तीन मुकाबलों में उनके बिना ही मैदान पर उतरना होगा। 8 अप्रैल को गुजरात टाइटंस (GT) के खिलाफ, 11 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ 18 अप्रैल को भी वो टीम के साथ नज़र नहीं आएंगे। मगर उम्मीद जताई जा रही है कि वह 21 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच के लिए उपलब्ध हो सकते हैं।