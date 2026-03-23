IPL 2026 से पहले दिल्ली कैपिटल्स की बढ़ी टेंशन, फिट होने के बावजूद अबतक टीम से नहीं जुड़े मिचेल स्टार्क, खेलने पर संशय

बदानी ने कहा, "हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से एनओसी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें वह मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि वह कब टीम में शामिल होंगे।" उन्होंने एनओसी मिलने में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर कहा, "हम क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ लगातार संपर्क में हैं। वह गेंदबाजी अभ्यास कर रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले भी गेंदबाजी की थी। जब तक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया उन्हें खेलने के लिए फिट घोषित नहीं कर देता, तब तक कोई फ्रेंचाइजी कुछ नहीं कर सकती।"