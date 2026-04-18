PBKS को जीत की पटरी से उतारने के इरादे से उतरेगी LSG, जानें दोनों टीमों में से किसका पलड़ा भारी

पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी इकाई ने दबाव में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे उन्हें 2025 सीजन के बाद से चेज करते हुए अपने पिछले 11 में से 9 मैच जीतने में मदद मिली है। यह सिलसिला मुंबई इंडियंस पर उनकी हालिया जीत में भी जारी रहा। लखनऊ सुपर जायंट्स को उनकी बढ़त रोकने के लिए काफी मेहनत करनी होगी। दूसरी ओर, एलएसजी इस समय संघर्ष कर रही है। टीम ने 5 में से 2 मैच गंवाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ हार के साथ शुरुआत करने के बाद एलएसजी ने सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ लगातार दो मुकाबलों में जीत दर्ज की थी। इसके बाद उसे लगातार दो मैचों में हार झेलनी पड़ी।