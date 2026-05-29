IPL अधिकारियों को सताने लगा फिक्सिंग का डर! खिलाड़ियों दी स्मार्ट सनग्लासेस न पहने की हिदायत

उससे पहले आईपीएल की एंटी करप्शन सिक्योरिटी यूनिट ने खिलाड़ियों के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है, जहां उन्होंने वॉर्निंग दी है कि खिलाड़ी स्मार्ट ग्लासेस, सनग्लासेस और ऐसे एक्टिव गॉगल्स, जिनसे बातचीत की जा सकती है और रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उन्हें पहनने से बचें। आपको बता दें कि अंतिम चरण में यह फैसला स्पॉट फिक्सिंग जैसे मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि कई कंपनियां आईपीएल में खिलाड़ियों को स्मार्ट आईवियर मार्केटिंग के उद्देश्य से भेज रही हैं। इसके बाद से ACSU ने इस तरह की डिवाइसेज पर रोक लगाने की बात कही है।