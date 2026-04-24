MI या CSK नहीं, इन 2 टीमों के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें लगभग खत्म, जानें सबसे आगे कौन

ज्यादातर टीमों का आधा सफर खत्म हो चुका है। इस सीजन हर टीम को 14 मुकाबले खेलने हैं और 8 मैच जीतने वाली टीम के प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें रहेंगी, जबकि 9 मैच जीतने वाली टीम सीधे प्लेऑफ में जगह बना लेगी। हालिया प्रदर्शन को देखते हुए पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के लिए ये काम आसान लग रहा है। दोनों ने पांच-पांच मुकाबले जीते हैं और इन दोनों टीमों का प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय माना जा रहा है। वहीं आरसीबी और एसआरएच की राह भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि उन्हें प्लेऑफ का टिकट कंन्फर्म करने के लिए बचे हुए मुकाबलों में से 5-5 में जीत हासिल करनी होगी।