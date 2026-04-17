IPL 2026 Points Table: पंजाब की जीत से RR और RCB को नुकसान, MI का बुरा हाल, यह टीम टॉप पर, देखें पॉइंट्स टेबल

दिल्ली कैपिटल्स पांचवें, गुजरात टाइटंस छठे, एलएसजी सातवें और चेन्नई सुपर किंग्स आठवें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस 5 मैचों में 2 अंक के साथ नौवें और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) 5 मैचों में 1 अंक के साथ दसवें स्थान पर है। समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर उनके रन रेट की वजह से है। ऑरेंज कैप विराट कोहली के पास ही है। कोहली ने 5 मैचों में 228 रन बनाए हैं। गुजरात टाइटंस के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा के पास पर्पल कैप बरकरार है।