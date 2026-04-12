IPL 2026: प्रसिद्ध कृष्णा ने बरपाया कहर, गुजरात टाइटंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 164 रनों पर रोका

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ सुपर जाएंट्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट खोकर 164 रन बनाए। गुजरात के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की घटक गेंदबाजी के सामने लखनऊ के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिये। एडेन मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी 1.3 ओवरों में महज 14 रन की साझेदारी कर सकी। मार्श 4 गेंदों में 1 छक्के और 1 चौके के साथ 11 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद मार्करम ने कप्तान ऋषभ पंत के साथ दूसरे विकेट के लिए 16 गेंदों में 31 रन जुटाकर टीम को संभालने की कोशिश की। पंत ने 18 रनों का योगदान टीम के खाते में दिया।