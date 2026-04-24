GT vs RCB: गुजरात टाइटंस के लिए डेब्यू करेंगे जेसन होल्डर, बेंगलुरु की प्लेइंग 11 से फिल साल्ट बाहर

गुजरात टाइटंस ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। जेसन होल्डर जीटी की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं, जबकि मानव सुथार भी टीम में लौटे हैं। टॉस हारने के बाद कप्तान गिल ने कहा, "नहीं, यहां चेज करना अच्छा है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा मुकाबला अच्छा होगा। यह सब कंडीशन को जल्दी समझने, अच्छी शुरुआत करने और जल्दी नींव बनाने के बारे में है। इतने बड़े टूर्नामेंट में (मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार) ऐसे मैच हो सकते हैं, लेकिन हम सकारात्मक बातों पर ध्यान दे रहे हैं। प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हैं। जेसन होल्डर खेल रहे हैं और मानव सुथार वापस आ गए हैं।"