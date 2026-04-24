24 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

GT vs RCB: गुजरात टाइटंस के लिए डेब्यू करेंगे जेसन होल्डर, बेंगलुरु की प्लेइंग 11 से फिल साल्ट बाहर

RCB in IPL 2026: रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में शानदार रहा है। टीम ने इस सीजन अब तक खेले 6 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Apr 24, 2026

RCB

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (फोटो- IANS)

IPL 2026, GT vs RCB: आईपीएल 2026 के 34वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत शुक्रवार को गुजरात टाइटंस के साथ हो रही है। दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला एम. चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। आरसीबी ने अपने प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव किया है। फिल साल्ट चोटिल होने की वजह से यह मुकाबला नहीं खेल रहे हैं, और उनकी जगह पर जैकब बेथेल को अंतिम एकादश में शामिल किया गया है।

टॉस जीतने के बाद कप्तान रजत ने कहा, "हम पहले फील्डिंग करेंगे। प्लेइंग इलेवन में एक बदलाव है। साल्ट चोटिल हो गए हैं। उनकी जगह पर बेथेल खेल रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि हम विकेट और स्थिति को अच्छी तरह से देख रहे हैं, और हमारी प्लानिंग अच्छी रही है। यह बल्लेबाजी के लिए एक अच्छा विकेट लग रहा है, लेकिन इसमें घास नहीं है, और पहली पारी में यह मुश्किल हो सकता है।"

गुजरात टाइटंस ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। जेसन होल्डर जीटी की तरफ से डेब्यू कर रहे हैं, जबकि मानव सुथार भी टीम में लौटे हैं। टॉस हारने के बाद कप्तान गिल ने कहा, "नहीं, यहां चेज करना अच्छा है, लेकिन उम्मीद है कि हमारा मुकाबला अच्छा होगा। यह सब कंडीशन को जल्दी समझने, अच्छी शुरुआत करने और जल्दी नींव बनाने के बारे में है। इतने बड़े टूर्नामेंट में (मुंबई इंडियंस के खिलाफ हार) ऐसे मैच हो सकते हैं, लेकिन हम सकारात्मक बातों पर ध्यान दे रहे हैं। प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव हैं। जेसन होल्डर खेल रहे हैं और मानव सुथार वापस आ गए हैं।"

रजत पाटीदार की अगुवाई में आरसीबी का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में शानदार रहा है। टीम ने इस सीजन अब तक खेले 6 मुकाबलों में से 4 में जीत दर्ज की है, जबकि 2 में टीम को हार का सामना करना पड़ा है। बल्लेबाजी में फिल साल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार बेहतरीन लय में दिखाई दिए हैं। वहीं, टिम डेविड ने अंतिम ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आरसीबी को बड़े स्कोर तक पहुंचने में अहम भूमिका निभाई है। गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार इस सीजन टीम के लिए ट्रंप कार्ड साबित हुए हैं। वहीं, क्रुणाल पांड्या और सुयश शर्मा ने भी अच्छी गेंदबाजी की है।

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस को आखिरी मुकाबले में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 99 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी थी। 200 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीटी की पूरी टीम सिर्फ 100 रन बनाकर सिमट गई थी। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल, साई सुदर्शन और जोस बटलर ने तो अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन टीम का मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर नजर आया है। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और कगिसो रबाडा अच्छी लय में दिखाई दिेए हैं, लेकिन राशिद खान आईपीएल 2026 में अब तक छाप छोड़ने में नाकाम रहे हैं।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन

विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा औैर रसिख सलाम।

गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन

साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, शाहरुख खान, जेसन होल्डर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मानव सुथार, कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

IPL 2026

Latest Cricket News

Published on:

24 Apr 2026 07:48 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / GT vs RCB: गुजरात टाइटंस के लिए डेब्यू करेंगे जेसन होल्डर, बेंगलुरु की प्लेइंग 11 से फिल साल्ट बाहर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IPL 2026

जयपुर में राजस्थान रॉयल्स को टक्कर देगी सनराइजर्स हैदराबाद, जानें मैच से जुड़ी सारी डिटेल्स

RR vs SRH
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी के पास प्रफुल्ल हिंगे से बदला लेने का मौका, जयपुर के SMS स्टेडियम में होगा आमना-सामना

RR vs SRH IPL 2026
क्रिकेट

मुंबई इंडियंस के लिए खत्म हो गया हार्दिक का दौर! CSK से मिली शर्मनाक हार के बाद पांड्या पर उठे सवाल

IPL 2026: Hardik Pandya Captaincy Crisis Mumbai Indians Playoff Hopes Dim
क्रिकेट

AAP छोड़ अचानक BJP में शामिल हुए हरभजन सिंह, सियासी गलियारों में मचा बवाल

Harbhajan Singh Joins BJP: AAP Rajya Sabha MPs Raghav Chadha Swati Maliwal Switch to BJP
क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी का मिल गया तोड़! RR vs SRH मैच से पहले प्रफुल्ल हिंगे ने बताया उन्हें आउट करने का प्लान

Praful Hinge
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.