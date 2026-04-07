वैभव सूर्यवंशी ने तोड़ डाला IPL का बड़ा रिकॉर्ड, MI के खिलाफ मैच से पहले इस मामले में बन गए नंबर वन

हालांकि, इस मैच से पहले वह एक ऐसा कारनामा कर चुके हैं, जो आज तक कोई भी भारतीय क्रिकेटर नहीं कर पाया। वैभव सूर्यवंशी ने सबसे कम उम्र में 30 छक्के लगाने का कारनामा कर दिया है और यही नहीं, उन्होंने सबसे तेजी से यह उपलब्धि हासिल की है। वैभव सूर्यवंशी ने 30 छक्के लगाने के लिए सिर्फ 157 गेंदें खेलीं। इस दौरान उन्होंने ऋषभ पंत और ईशान किशन का रिकॉर्ड एक साथ तोड़ दिया। ऋषभ पंत ने 30 छक्के लगाने के लिए 373 गेंदें खेली थीं, तो ईशान किशन ने 431 गेंदों का सामना किया था।