RR vs RCB playing 11 : क्या जायसवाल और सूर्यवंशी को रोक पाएगा बेंगलुरु, दोनों टीमें करेंगी ये बदलाव! देखें संभावित प्लेइंग 11

रियान पराग और रजत पाटीदार (Photo - @royalchallengers.bengaluru)
RR vs RCB Playing 11 and Head-to-Head: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 16वां मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीमें आमने-सामने होंगी। इसे महामुकाबला कहना गलत नहीं होगा क्योंकि इस सीजन में अब तक ये दोनों ही टीमें अजेय रही हैं। एक तरफ पॉइंट्स टेबल की नंबर-1 टीम राजस्थान है, जिसे अब तक कोई हरा नहीं पाया है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे नंबर पर बैठी बेंगलुरु है, जिसने अपने दोनों शुरुआती मैच जीतकर शानदार लय पकड़ी है। आज का मैच बड़ा दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज किसी एक 'रॉयल' टीम का घमंड टूटेगा और उसे सीजन की पहली हार का स्वाद चखना पड़ेगा। दोनों टीमें अपनी बेस्ट फॉर्म में हैं, तो रोमांच की गारंटी पक्की है।
आंकड़ों की बात करें तो दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 34 मैच हुए हैं। पलड़ा थोड़ा सा बेंगलुरु का भारी है। RCB ने कुल 17 मैच में जीत हासिल की है। वहीं RR ने 14 मैच जीते है। और दोनों टीमों के बीच 3 मैच बेनतीजा (No Result) रहे है। भले ही आंकड़ों में बेंगलुरु आगे हो, लेकिन आज की टक्कर बराबर की है। राजस्थान अपने होम ग्राउंड पर खेल रही है और बेंगलुरु टेबल टॉप पर आने के लिए अपनी पूरी जान लगा देगी।
गुवाहाटी के फैंस के लिए ये मैच खास है क्योंकि उनके अपने लोकल हीरो रियान पराग राजस्थान की कप्तानी कर रहे हैं। राजस्थान के पास जोफ्रा आर्चर की तूफानी रफ्तार और जडेजा-बिश्नोई की तगड़ी स्पिन है। वहीं, रजत पाटीदार की RCB के पास विराट कोहली और फिल साल्ट जैसे विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी लक्ष्य को छोटा साबित कर सकते हैं। साथ ही भुवनेश्वर कुमार की स्विंग गेंदबाजी राजस्थान के बल्लेबाजों की परीक्षा लेगी। कुल मिलाकर गुवाहाटी की लाइटों के नीचे रनों की बारिश होने वाली है।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: फिल साल्ट, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, अभिनंदन सिंह, जैकब डफी, सुयश शर्मा।
राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), शिमरोन हेटमायर, डोनोवन फरेरा, रवींद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, तुषार देशपांडे, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई।
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