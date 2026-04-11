RR vs RCB: राजस्थान ने बेंगलुरु को बुरी तरह खदेड़ा, एक-दो नहीं, बनाए 10 से ज्यादा रिकॉर्ड्स!

IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स का दबदबा ऐसा है कि टॉप विकेट टेकर और मोस्ट रन स्कोरर दोनों में ही RR आगे है। ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 1 पर वैभव सूर्यवंशी ने कब्जा कर लिया है उन्होंने अपने ही साथी यशस्वी जायसवाल को पीछे छोड़ दिया है। हैरानी की बात ये है कि लिस्ट में टॉप 3 बल्लेबाज सूर्यवंशी, जायसवाल और ध्रुव जुरेल राजस्थान रॉयल्स के ही है। वहीं पर्पल कैप की लिस्ट में रवि बिश्नोई नंबर 1 पर बरकरार।