‘वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंद डालने से घबरा रहे बॉलर’, दिग्गज ने बयां किया गेंदबाजों का हाल

अब तक 11 आईपीएल पारियों में 41 की औसत से सूर्यवंशी ने 452 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 42 छक्के हैं और आईपीएल इतिहास में 19 साल या उससे कम उम्र के किसी भी बल्लेबाज ने इतने छक्के नहीं लगाए हैं। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स की ओर से ध्रुव जुरेल ने सबसे बड़ी पारी खेली और 81 रन बनाकर नाबाद रहे, लेकिन सूर्यवंशी की पारी के आगे उनकी पारी फीकी पड़ गई।