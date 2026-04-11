IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने खेली तूफानी पारी, कई रिकॉर्ड्स बनाए

IPL 2026: वैभव सूर्यवंशी ने शानदार पारी खेली (Photo- IANS)
IPL 2026 के 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की भिड़ंत राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच हुई। इस मैच में राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हरा दिया है। RR और RCB के बीच खेले गए रोमांचक मुकाबले में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया। उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ पारी में कई बड़े रिकॉर्ड्स अपने नाम किए।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) से मिले 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान रॉयल्स (RR) टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। यशस्वी जायसवाल 13 रन बनाकर आउट हुए। हालांकि, इसके बाद वैभव सूर्यवंशी ने मोर्चा संभाला और उन्होंने सिर्फ 26 गेंदों का सामना करते हुए 78 रनों की धमाकेदार पारी खेली।
RCB के खिलाफ बल्लेबाजी कर रहे वैभव सूर्यवंशी ने आज 78 रनों की धमाकेदार पारी खेली। अपनी इस पारी में उन्होंने 8 चौके और 7 छक्के लगाए। वैभव ने अपना अर्धशतक सिर्फ 15 गेंदों में पूरा किया। इस तरह से वह IPL में संयुक्त रूप से तीसरा सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। वैभव ने इस सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ भी 15 गेंदों में अर्धशतक लगाया था।
वैभव ने IPL में तीसरी बार 20 से कम गेंदों में अर्धशतक लगायाा। उन्होंने इस मामले में ट्रेविस हेड की बराबरी की। हेड ने भी 20 से कम गेंदें खेलते हुए 3 बार अर्धशतक लगाया है। इस लिस्ट में टॉप पर निकोलस पूरन और अभिषेक शर्मा का नाम है, जो यह कारनामा 4 बार कर चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से वैभव सूर्यवंशी पावरप्ले के अंदर तीसरी बार अर्धशतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने हैं। उन्होंने इस मामले में जोस बटलर की बराबरी की है।
वैभव और ध्रुव जुरेल की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने 6 ओवर में एक विकेट खोकर 97 रन बनाए, जो पावरप्ले में टीम का इस लीग में सबसे बड़ा स्कोर भी है। वहीं, IPL इतिहास का यह पावरप्ले में बनाया गया 5वां सबसे बड़ा स्कोर है। वैभव-जुरेल ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 37 गेंदों में 108 रनों की साझेदारी निभाई। दोनों ने मिलकर 17.51 के रन रेट से रन बटोरे।
RCB ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर स्कोरबोर्ड पर 201 रन लगाए। टीम की तरफ से कप्तान रजत पाटीदार ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 40 गेंदों में 63 रनों की शानदार पारी खेली, जबकि विराट कोहली ने 32 रनों का योगदान दिया। अंत के ओवरों में वेंकटेश अय्यर ने 15 गेंदों में नाबाद 29 रन बनाए, तो रोमारियो शेफर्ड ने 22 रन बनाए।
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