‘क्रिकेट कोई व्यक्तिगत खेल नहीं, यह एक टीम गेम है’, IPL 2026 में बाहर बैठने के बाद साई किशोर का बड़ा बयान

मीडिया को दिए एक खास इंटरव्यू में साई किशोर ने दिल जीतने वाली बात कही। उन्होंने कहा, 'क्रिकेट कोई इंडिविजुअल (व्यक्तिगत) खेल नहीं है, यह एक टीम खेल है। दिन के अंत में, आप तब जश्न मनाते हैं जब आप ट्रॉफी जीतते हैं या IPL जीतते हैं। इसलिए हर फैसले में टीम हमेशा सबसे ऊपर आती है।' साई किशोर ने आगे कहा कि वह खुद एक लीडर रहे हैं, इसलिए वह इस बात को किसी और से बेहतर समझते हैं। हालांकि प्लेइंग इलेवन में न होने से थोड़ी निराशा जरूर होती है, लेकिन उन्हें पता है कि जैसे-जैसे पिचें पुरानी होंगी और गर्मी बढ़ेगी, स्पिनर्स का रोल अहम हो जाएगा और उन्हें मौका जरूर मिलेगा।