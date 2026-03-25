IPL 2026 में होने जा रहा बड़ा बदलाव, अब 14 नहीं इतने मैच खेलेगी हर टीम, इन नियमों में भी हुआ बदलाव

पहला मुक़ाबला 28 मार्च को गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के बीच खेला जाएगा। यह मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। इसी मैदान पर इस सीजन का फ़ाइनल भी खेला जाएगा। पिछले सीजन तक सभी 70 लीग मैच खेले जाते थे और चार प्लेऑफ मुकाबले खेले गए थे। सभी 10 टीमें 14 - 14 मैचें खेलती थीं। लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। ऐसे में अब टीमें 16 - 16 लीग मैच खेलेंगी।