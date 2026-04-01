Shreyas Iyer Fined, PBKS vs GT: श्रेयस अय्यर ने पहले ही मैच में कर दी ये गलती, लगा 12 लाख का जुर्माना!

पंजाब बनाम गुजरात का ये मैच काफी रोमांचक रहा। पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 3 विकेट से जीत हासिल की। गुजरात ने पंजाब को 162 रनों का टारगेट दिया था। अपने डेब्यू मैच में ही कूपर कोनोली छा गए। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में 72 रनों की नाबाद पारी खेली। मैच में सबसे मुश्किल वक्त तब आया जब पंजाब ने 110 रन पर 2 विकेट खोए थे, लेकिन फिर प्रसिद्ध कृष्णा (3/29) की घातक गेंदबाजी की वजह से टीम लड़खड़ा गई और स्कोर 118 पर 6 विकेट हो गया। कूपर कोनोली की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी ने पंजाब को 19.1 ओवर में ही मैच जिता दिया। उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।